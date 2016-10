«Könnt ihr bitte ein wenig mehr Ausdruck haben!» – «Nicht so schnell!» – «Na, das war jetzt ein ziemliches Chaos.» Im Proberaum der Tanzschule Balladyum in Solothurn wird an den letzten Schritten gefeilt, die kleinsten Details werden geregelt. Denn in wenigen Tagen gilt es ernst und der Ablauf muss perfekt sitzen. «Parat ist anders», sagt die Trainerin und schmunzelt.

Zehn Jahre gemeinsame Erfahrung, zehn junge Frauen und eine Trainerin: Das ist die Tanzgruppe Le Ragazze. Morgen Samstag feiern sie ihr zehnjähriges Bestehen in einer grossen Jubiläumsshow «le ragazze 10 years reloaded» im Parktheater in Grenchen. Das Ziel? Eine überwältigendere Show als alles bisher gezeigte.