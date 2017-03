Die Tradition der Solothurner Singknaben geht aufs Jahr 742 zurück. Der älteste Knabenchor der Schweiz gehört zu den Exportartikeln des Landes und repräsentiert eine der Visitenkarten Solothurns. Obendrein hat er sich einen Namen als Karriereschmiede (Martin Zysset, Patrick Oetterli, Marc-Olivier Oetterli, Jan Börner) gemacht.

Trotzdem bekundet die Traditionsinstitution Mühe, genügend Mäzene und Sponsoren zu finden, um mit Zuwendungen ein Drittel des mit 300 000 Franken veranschlagten Budgets zu decken. «Wir engagieren uns für christliche Jugendarbeit. Jedoch klingt dies nicht bei allen potenziellen Sponsoren gleich positiv an», stellen Nourdin Khamsi und Andreas Reize übereinstimmend fest.

Eltern sind gefordert

Dabei gibt es derzeit 70 Singknaben, so viele wie schon lange nicht mehr. Jeden Monat singen sie in einem Gottesdienst in der St.-Ursen-Kathedrale, treten in Konzerten auf, gehen auf Tournee ins Ausland und organisieren zweimal jährlich ein Lager, beschäftigen einen Dirigenten, Stimmbildner und eine musikalische Assistentin.