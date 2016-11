«Hier könnte ein Jumbo landen»

Die Katakombe des Kunstmuseums fasziniert nicht nur Stadtbewohner, sondern strahlt weit in die Region. Gertrud Kläusler wohnt in Oberdorf, geniesst die kulturelle Vielfalt in Solothurn, besucht häufig Ausstellungen und Konzerte. Am Tag der offenen Tür plauderte sie mit Museumstechniker und Hauswart Til Frentzel und lobte die Investition für den Schutz der Kunstsammlung. «Hier könnte ein Jumbo landen und die Schätze wären trotzdem in Sicherheit.

Der ganze Bau ist solide, durchdacht und den internationalen Sicherheitsstandards entsprechend konzipiert», freut sie sich. Besonders beeindruckte sie der Vierundzwanzig-Stunden-Raum, wo sich die Kunstwerke an die Raumbedingungen akklimatisieren können. Ebenso toll fand sie die metallene «Aufbewahrungsvorrichtung», mit der Gemälde nicht nur gelagert, sondern übersichtlich registriert und bewirtschaftet werden. Deren Konstruktion demonstrierte Konservator Christoph Vögele voller Stolz den Teilnehmern der Führungen.