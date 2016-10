Am Montagmorgen fuhr ein 54-Jähriger von Rütenen her kommend auf die Kreuzung Weissensteinstrasse/Grenchenstrasse und prallte, aus noch ungeklärten Gründen, frontal in ein von Langendorf kommendes Auto einer 39-jährigen Lenkerin.

Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mitteilt, sind beide Autofahrer mittelschwer verletzt. Die 39-jährige Lenkerin musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. (coh)