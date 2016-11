Nun soll dieses Rätselspiel also auch in Solothurn angeboten werden. Hinter Adventure-Rooms Solothurn steht die Beach Style GmbH, bekannt vor allem durch die Public Viewings auf dem Dornacherplatz. Das fünfköpfige Team will in Solothurn «etwas bewegen» und ein einzigartiges Konzept umsetzen, wie Jonas Oesch erklärt.

Andere Anbieter übernehmen einfach die Spiele der Berner Erfinder (siehe Kasten), in der Ambassadorenstadt soll aber alles anders werden. «Das Konzept geht klar über dasjenige der Adventure-Rooms hinaus», so Oesch. Die Solothurner Truppe hat nämlich Spiele in Eigenregie entwickelt. «Zuerst wollten wir unseren Raum alleine umsetzen, weil wir finden, dass diese Version ein intensiveres Erlebnis bieten kann», so Oesch, selbst Kopf der Solothurner Firma Ceed, Spezialist für Smart Home-Installationen.

Da die Beach Style GmbH aber den Erfinder nicht übergehen wollte, suchte man das Gespräch mit Gabriel Palacios. «Wir wollten mitbestimmen, das führte zu intensiven Diskussionen. Schlussendlich konnten wir uns einigen, dass wir das Ganze zusammen realisieren», erklärt der Solothurner. Der Berner Physiklehrer begleite die Entstehung des Raumes und sei auch immer wieder in Solothurn präsent.

Was den Adventure-Room Solothurn noch mehr von den anderen abhebt: Die Gruppenanlässe sollen mit einem gastronomischem Angebot verbunden werden.

Rasche Realisierung