Auch stellt sich der Messebetreiber gegen den Trend, sich lokal zu beraten und ennet der Grenze oder im Internet einzukaufen. Was allerdings auch an der «Eigenheim» spürbar werde: «Das Baugewerbe ist insgesamt vorsichtiger geworden.» Und so seien auch die Aussteller eher kurzfristiger entschlossen, an der «Eigenheim» teilzunehmen. «Es erschwert natürlich auch unsere Planung, wenn die Anmeldungen kurzfristiger eintrudeln», so Krämer. Entsprechend gehe der Trend zurzeit auch eher Richtung Sanieren und Modernisieren. Der Neubau komme erst in zweiter Linie.

Ebenso machen sich die rückläufigen Fördermittel für erneuerbare Energien trotz ihres hohen Stellenwerts bemerkbar. «Doch wenn für den jeweiligen Aussteller die Rechnung aufgeht, nutzt er die Chance gerne auch wieder im Folgejahr», sagt Krämer. Was sich auch zahlenmässig niederschlägt. Von den diesjährigen Ausstellern waren vier Fünftel bereits 2016 dabei. Eine Feedbackkultur mit der «Messefamilie» trage im Übrigen ebenfalls zum Erfolg bei.

Aller Widrigkeiten in der Messelandschaft zum Trotz und ermutigt durch den hiesigen Erfolg: Die Krämers bauen aus und lancieren heuer im Mai erstmals die Hausbau- und Immo-Messe Thun. «Dabei haben wir Ende November erst mit den Ausschreibungen begonnen», sagt Krämer rückblickend. Es präsentieren sich dort rund 50 Aussteller, vor allem aus dem Berner Oberland. Benno Krämers Einschätzung: Für die Oberländer ergebe es eher weniger Sinn, sich an der Eigenheim-Messe Bern – wohlgemerkt einer konkurrierenden Messe – auszurichten.

Kontinuität sicherstellen

Gleichzeitig erneuern die Messebetreiber ihr Standortbekenntnis in Solothurn. «Nach Verhandlungen mit der neuen Betriebsleitung des Sportzentrums werden wir auch die weiteren vier bis fünf Jahre im CIS bleiben und so Kontinuität sicherstellen.» Nichtsdestotrotz würde sich auch das Messepaar Krämer über eine neue, zusätzliche Halle freuen, so wie es die CIS-Leitung kürzlich als Vision vorskizziert hat.