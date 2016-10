Das obligate Tannli, verziert mit rotweissen Bändern, erhob sich schon im Sommer auf dem neuen Dachstock des Leisttrakts. Doch jetzt wurde die Aufrichte im Hotel Krone oder neu «Hotel de la Couronne» mit den Bauleuten und Handwerkern sowie der Nachbarschaft gefeiert.

Eingeladen hatte die Bauherrin, die Anlagestiftung der Swiss Prime Site Group AG in Olten. Stiftungsratspräsident Markus Graf blickte vor 160 Gästen zurück auf die wechselvolle Geschichte der «Krone» bis hin zur Stippvisite von Napoleon.

Insbesondere warf er aber einen Blick auf die jüngste Geschichte, die zum jetzigen 20- bis 25-Mio.-Umbau geführt hatte. Das gemeinsame Vorgehen und Zupacken zusammen mit der Stadt und dem Kanton beim Kauf der «Krone» im Frühling 2012 «ging ebenso schnell wie die Baubewilligung für die Biogen», dankte Graf Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli und dem damaligen Stadtvertreter und Leiter Rechtsdienst, Gaston Barth.

In seine Dankesworte an alle Beteiligten flocht Graf aber auch seine Erwartungshaltung an die künftigen Betreiber der «Couronne», die Genossenschaft Baseltor: «Ich möchte jeweils gerne hierher zum Essen kommen.»

Ein Dankeschön an alle in den Umbau Involvierten sowie die duldsame Nachbarschaft gabs von Andreas Jenni, Projektleiter des verantwortlichen Solothurner Architekturbüros Graf, Stampfli, Jenni. Der bisherige Umbau sei sehr anspruchsvoll gewesen, «insgesamt haben wir 4500 Kubikmeter Material entsorgt.

Damit könnte man die Hauptgasse zwischen dem Cheschtelemuni und der Suteria vier Meter hoch auffüllen.» Zudem sei im Haus über all die Jahre viel gebastelt worden, «wir fanden sogar Eisenbahnschienen, die als Träger verwendet worden sind.»

Eröffnung April oder Anfang Mai

Verantwortlich für das gesamte Umbauprojekt ist bei der Swiss Prime Anlagestiftung Chief Investment Officer Thomas Grossenbacher. Inzwischen haben sich auch für ihn die wichtigsten Termine geklärt: «Es gibt zwei Dinge. Die bauliche Fertigstellung des Umbaus wird im März des nächsten Jahres erfolgen.

Es geht dann noch um die Möblierung der Räume, das Einräumen des Kleininventars für den Hotel- und Restaurationsbetrieb sowie Test für die Betriebsabläufe.» In den nächsten Wochen finde noch «die finale Planung» statt, erst dann könne man den Eröffnungstermin festmachen. Grossenbacher rechnet damit «im April. Es können aber auch die ersten Maitage werden.»

Erst ab dann gehe das Haus in Pacht an die Genossenschaft Baseltor, die es in französischer Manier mit 28 Zimmern, dem grossen Saal wie bisher, dem Restaurant sowie den zwei Lounge-Räumen im Parterre und Obergeschoss führen wird. «Das wird ein sehr schönes Boutique-Hotel und ein absoluter Gewinn für Solothurn werden», verspricht Thomas Grossenbacher.

Vermietung auf gutem Weg

Die Geschäftsflächen im Leisttrakt sowie die acht Wohnungen werden von der Swiss Prime Anlagestiftung vermietet und stossen laut Grossenbacher auf grosses Interesse. Für das eine Geschäftslokal stehen man «kurz vor dem Abschluss eines Mietvertrags» und auch für die zweite Ladenfläche sei ein ernsthafter Interessent vorhanden.

Ähnlich präsentiert sich die Situation bei den Wohnungen. Thomas Grossenbacher: «Drei Wohnungen sind bereits vermietet, und für den Rest gibt es gleichviele Interessenten wie noch Wohnungen zu haben sind.» Offenbar seien diese «sehr speziellen Angebote» inmitten der Altstadt begehrt.