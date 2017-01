In der Gemeinderatskommission setzte sich mit 5 gegen 2 Stimmen jedoch die dritte Variante durch - für knapp 46'000 Franken die völlig externe Arbeitsvergabe an die Firma Honegger in Langendorf. Konsequenz: Zwei Reinigungs-Mitarbeiterinnen würden Ende April ihr Pensum von 20 und 10 Prozent verlieren, wovon eine andere Reinigungsarbeiten für die Stadt ausführen könnte und beide offenbar in rund zwei Jahren pensioniert werden.

«Es geht um die Grundhaltung»

Gegen den GRK-Vorschlag wehrte sich die SP vehement, angeführt von Franziska Roth: «Es geht um die Grundhaltung der Stadt», lehnte sie jeglichen Stellenabbau zugunsten einer externen Lösung ab. Ohnehin seien Reinigungskräfte auf der Lohnskala ganz unten und mit der Beschäftigung solcher Menschen solle die Stadt «ein gutes Vorbild abgeben.» Auch die Grünen unterstützten die SP; worauf Beat Käch (FDP) einwarf, in der GRK hätten sie noch für die Auslagerung gestimmt. FDP-Sprecher Marco Lupi warf Roth vor, dieses Geschäft tauge nicht für den Klassenkampf.

Im Übrigen sei die Firma Honegger durch Referenzen als gute Firma bestätigt, die auch einen Gesamtarbeitsvertrag einhält. Die CVP meinte durch Peter Wyss, man könne die Bedenken der SP zwar nachvollziehen, aber «die Preisunterschiede sind halt schon extrem.» Personalchefin Christine Krattiger bat den Rat eindringlich, dem «Pilotversuch» zuzustimmen, damit man bei der nächsten Hauswartpensionierung in zwei Jahren über Erfahrungen mit der externen Vergabe verfüge. Die Positionen waren bezogen und der Zuschlag an die Honegger AG erfolgte mit 16 gegen 12 Stimmen relativ eindeutig.