Solothurn ist besser als Honolulu. Eingefleischte Fasnächtler wissen das, denn unsere Strassenfasnacht sucht seinesgleichen. Wenn die Guggen auf den Brunnen spielen und Hunderte von Narren verkleidet darum herum tanzen, oder wenn Tausende im weissen Kleid chesslen, wenn die Alt- und Vorstadt während des Umzugs (bei schönem Wetter!) aus allen Nähten platzt, dann hat die fünfte Jahreszeit unser Stedli fest im Griff. Und jeder noch so gute «Carnival» in Honolulu City – also auf Hawaii – kann einpacken. Aloha Tower und Hula-Tänzerinnen hin oder her.

Dass unsere Fasnacht Spuren hinterlässt, ist offensichtlich: übrig gebliebene Konfettis zwischen den Bsetzisteinen, ein Restchen Asche vom Böögg am Dach vom «Chestelemuni» oder schwarze Augenringe unter den Fasnächtleraugen.

Solothurn ist auch besser als ein westafrikanisches Überwinterungsgebiet. Gemeint ist dasjenige, in dem unsere Störche um die 170 Tage verbracht haben. Nun sind sie wieder zu uns zurückgeflogen und haben sich erneut auf dem Kamin im Fegetz-Schulhaus eingenistet. Heimweh-Solothurner eben. Wahrscheinlich klappern sie momentan das Solothurner Lied. Oft wird ein Horst übrigens über viele Jahre vom gleichen Paar bewohnt. Störche sind nämlich nesttreu – aber nicht partnertreu. Das heisst: Wenn ein Konkurrent das Nest besetzt hat, kann ein Storch sein Weibchen verlieren. Denn dieses ist ihrem Nest treu, aber nicht unbedingt ihrem Partner. Es wird hier jetzt darauf verzichtet, eine Parallele zur Fasnacht zu ziehen ...

Dass Solothurn noch besser als London ist, erstaunt uns nicht: Dort heisst es nämlich «four seasons a day». Wenn wir das Wetter der laufenden Woche analysieren, dann fällt auf, dass der Wochenstart äusserst sonnig und warm gewesen ist (ja sogar T-Shirt-Wetter am Montagnachmittag). Am Fasnachtsdienstag hat es gestürmt und sogar geschneit, und die letzten Tage sind verregnet gewesen. Heute ist es wärmer, am Wochenende hingegen wird es wieder ein paar Grad kälter. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Ergo: Wir in Solothurn haben «four seasons a week». Wenn das nichts ist!

Womit wir am Ende und bei der Hauptaussage dieser Kolumne angekommen wären. Solothurn ist nicht nur gut, nein, es ist besser. Ergo brauchen wir kein «Make Solothurn great again». We already are. Voilà.