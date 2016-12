Am Montag, 5. Dezember, kurz nach 18 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A5 bei der Ausfahrt in Richtung Solothurn-West eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Beide Lenker zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten mit der Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren 10‘000 Franken. Da die beiden Autos die mittlere Fahrbahn blockierten, musste der Verkehr während der Unfallaufnahme via Überholspur weitergeleitet werden. (pks)