Neuer Schwung soll bald wieder in die Solothurner Gastrolandschaft kommen. Nach den Plänen des CIS und der Eventveranstalter von «Beachstyle» (Public Viewing auf dem Dornacherplatz) soll auf dem Areal des Sportzentrums ein Sommerrestaurant entstehen, konkret auf dem aareseitig gelegenen Kiesplatz.

Das Angebot sei als «Containerdörfli» geplant, kündigt Frizz von Burg von «Beachstyle» an, «mit Loungebereich, Bar und einem Restaurant mit Takeaway.» Bestandteil des Projekts ist auch eine Terrasse mit Ausblick auf die Aare. «Der Betrieb richtet sich an jedermann und soll Velofahrer, Badigäste, sonstige Freizeitgäste sowie Passanten bedienen», ergänzt von Burg. Veranstaltungen wie Hochzeiten, Familienfeiern oder Firmenanlässe sollen ebenso möglich sein.

Vielleicht ab 2017, sicher ab 2018

Am Nachmittag liegt der Fokus auf Familien, am Abend auf gesetztere Kundschaft – aber: «Konzerte und Partys sind nicht vorgesehen», so von Burg. Eigentlich befindet sich das Vorhaben drei Monate im Rückstand, teilweise auch, weil sich die Baupublikation verzögert hat. Aktuell sind aber ohnehin noch viele konzeptionelle Fragen wie Personal, Betriebsführung und genaue bauliche Umsetzung offen.