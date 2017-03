Am 1. Mai wird Gabriela Barman Krämer laut Medienmitteilung der Stadt Solothurn ihre Stelle als Chefin der Abteilung Stadtplanung/Umwelt antreten.

Die 45-Jährige ist Absolventin des Architekturstudiums und des Masterstudiengangs Raumplanung an der ETH Zürich. Sie wohnt in Baden und arbeitet noch bis zum Stellenwechsel als Raumplanerin bei der Abteilung Planung und Bau der Stadt Baden. Sie hat sich in den letzten Jahren auch in den Bereichen Projektmanagement und Kommunikation weitergebildet und sich mit stadtplanerischen Themen auseinandergesetzt.

Die Stadtverwaltung freut sich, dass Gabriela Barman Krämer sie mit ihrer grossen Erfahrung und Fachkompetenz im Bereich Stadtplanung unterstützen wird und wünscht ihr jetzt schon einen guten Start. (mgt)