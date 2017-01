Um 19.30 Uhr präsentiert Direktorin Seraina Rohrer in der Reithalle fünf Kurzfilme. Der Eintritt für das rund einstündige Amuse-Bouche-Programm ist frei.

Die «Projection spéciale» greift die prägenden Themen der 52. Solothurner Filmtage auf. Eines davon: Seit Jahren verlassen überfüllte Boote täglich die Küste Afrikas und stechen in Richtung Europa in See.

Auf der anderen Seite des Meeres lichten zeitgleich europäische Ferienjachten ihre Anker. Mark Reymond Wilkins präsentiert «Bon voyage» in bester Gesellschaft, blicken die Schweizer Filmschaffenden im Programm 2017 doch auffällig oft über die Landesgrenzen.