Sie selbst möchte bei der Hörerschaft für Wohlbefinden sorgen. «Ich stelle meine Musik – die ich als ‹Wellnessjazz› sehe – in den Dienst der allgemeinen Gesundheit», sagt Meyer. Blickt sie auf ihre Erfahrungen rund um den Globus zurück, so hat sie die Musik als universelle, menschenverbindende Sprache entdeckt. «Sie kommt überall vor.»

Inspiriert von Billie Holiday

Und doch ist Francesca Meyer – die sich auch den Künstlernamen Francesca M. gegeben hat – auch rege in ihrer Heimat aktiv. Zahlreiche Konzerte in der Stadt und der Region kennzeichnen ihren musikalischen Werdegang sowie ein sechsjähriges Engagement bei der Gugge Neonowumm Soledurn. Im Rahmen ihrer Studienzeit in Neuchâtel trat sie auch mit der Band «John Otis and the Box» auf. «Damals begann ich zu improvisieren, was ich seither konstant weiterentwickelt habe.»

Ihre musikalische Ausbildung genoss sie an der Kantonsschule Solothurn, weiter anlässlich eines Austauschjahrs in den USA in einer Schülerband. Nach ihrem Erstinstrument, der Flöte, entdeckte sie alsbald das Saxofon und sammelte musikalische Erfahrungen rund um den Globus. Drei Semester an der Jazzschule Bern sowie Gesangsunterricht runden ihren Palmarès ab. Neben ihrer musikalischen Tätigkeit ist sie auch als Sprachlehrerin an verschiedenen Schulen tätig.

Einiges in der Pipeline

Bereits jetzt freut sich Francesca Meyer auf ihre anstehenden Projekte: Bereits 2014 hat sie mit dem kalifornischen Musiker John Capo eine CD-Produktion begonnen. «Dieses Jahr möchte ich das Werk vollenden.» Ebenso steht eine House-CD-Produktion mit einem Berner DJ an. Und auch einige Live-Auftritte sind geplant: im Irish Pub «Red John» sowie in der Pianobar.