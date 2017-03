Der Forstbetrieb der Bürgergemeinde Solothurn – immerhin grösster Waldbesitzer im Kanton - zieht nach dem Chantier-Verkauf von der Allmendstrasse an die Kreuzenstrasse 29 in den ehemaligen Bargetzi-Steinbruch. «Es handelt sich um einen provisorischen Standort, den wir ab diesem Samstag, 1. April, eröffnen», erklärt Forstbetriebsleiter Gian-Andrea Lombris.

Augenfällig ist die schmucke Holzkonstruktion im Nordbereich des Areals. «Sie wird erst in zwei, drei Wochen fertig sein und vor allem unseren Maschinenpark aufnehmen.» Der Neubau, ausschliesslich aus Holz von Sägereien, die von der Bürgergemeinde beliefert werden, ersetzt den bisherigen Holzschuppen auf dem Chantier.

Das Magazin wird in einem bestehenden Gebäude untergebracht, ein Büro vorne im Haupttrakt des dortigen Steinwerks, während die Forstverwaltung ihren Sitz im Bürgerhaus behält.

«Wir haben hier etwas mehr Platz als unten in der Allmend», meint Lombris. Mit dem Bezug werden auch die bisherigen Dienstleistungen wie der Brennholzverkauf oben in der Kreuzen abgewickelt, «ob der Christbaumverkauf hier oder unten in der Stadt möglich ist, wird derzeit noch abgeklärt.»

Neben dem Betriebsleiter werden dessen Stellvertreter, der Revierförster, drei bis vier Forstwarte und zwei Lernende am neuen Standort arbeiten.

Zu kämpfen hat der Forstbetrieb mit nach wie vor (zu) tiefen Holzpreisen nach dem Franken-Sprung 2015. Gian-Andrea Lombris: «Der Rohstoff Holz gilt nicht, was er wert ist.» Grundsätzlich sei Holz aber gefragt, der Absatz gut, vor allem beim Stammholz. Problematisch, so Lombris, sei die Absatzsituation beim Energieholz.

«Es ist einfach zu viel billige fossile Energie auf dem Markt», sieht er eine massive Konkurrenz in diesem Marktbereich. (ww)