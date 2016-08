Auch Raclette-Anbieter Werner Hauser mit seiner Frau Petra Frank kann über den Umsatz nicht klagen: «Trotz der Hitze haben wir gut verkauft. Nachmittags ein bisschen weniger, abends dafür umso mehr.» Ein spezielles Kränzchen windet der Zürcher dem OK: «Es ist mit viel Herzblut dabei und hält ständig Kontakt zu den Ausstellern.» Er sei schon an einigen Streetfood-Festivals gewesen, «aber einen so schönen Platz wie hier haben wir nirgends angetroffen», deutete Hauser auf die träge dahinfliessende Aare im Rücken.

Flüssiges in rauen Mengen

Linda Gutknecht ist mit ihren Cupcakes nach «Linda’s Art» bereits zum zweiten Mal dabei. «Es ist sehr gut gelaufen, wobei der Samstag der bessere Abend war. Da gab zwischen 20 und 22 Uhr nirgends mehr einen freien Platz.»

Entsprechend war auch der Ansturm auf Getränke. Hier hatte das OK nach den Erfahrungen im Vorjahr wie auch in anderen Bereichen die Situation optimiert. Alex Müller, der mit dem Rugby Club Solothurn für Flüssigkeits-Nachschub aus einem ehemaligen Karussell mitten im Festareal sorgte, sah den Stress in Grenzen: «Wir hatten genug Leute im Einsatz und konnten das Publikum rundum bedienen. So gab es höchstens bis zu 5 Minuten Wartezeiten.»