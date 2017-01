Besonders freute sie sich auch an den Schweizer Filmen, die nun auf der Liste der Oscaranwärter in L.A. stünden, und die alle in Solothurn zu sehen waren: «Ma vie de Courgette», «La femme et le TGV». «Am Ende der Filmtage-Reise gibt es nur einen Wunsch: wieder mehr zu schlafen», sagte sie lachend.

Selbstkritik

Doch Rohrer sparte auch nicht mit Selbstkritik. Das neue Ticketing habe anfangs der Filmtage für einige Probleme gesorgt und sie entschuldige sich für diese Unannehmlichkeiten. «Ab Samstag lief dann alles rund und die Filmtage sind so richtig in Fahrt gekommen.» Doch es sei auch die Aufgabe der Solothurner Filmtage, sich weiterzuentwickeln und zu professionalisieren, auch im Ticketing. Rohrer rief auf, sich noch bis Anfang Februar an der Publikumsbefragung zu beteiligen, damit man sich weiterentwickeln und verbessern könne.

Für sie seien es auch immer wieder die Begegnungen mit aussergewöhnlichen Menschen, welche die Filmtage besuchten, faszinierend, erzählte sie. Und schilderte eine Frau, welche seit 26 Jahren regelmässig nach Solothurn kommt und jeweils in ihrem Auto übernachtet. «Dieses Jahr ist ihr die Duschcrème eingefroren.» Dann bedankte sich herzlich bei der scheidenden Präsidentin Christine Beerli für ihren 12-jährigen Einsatz für die Solothurner Filmtage. Sie sei ihr ein Vorbild, aber auch eine Freundin geworden. Beerli habe es immer geschafft, im richtigen Moment zu loben oder zu intervenieren.

Das frei werdende Präsidium wird an der ausserordentlichen Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage vom 1. Februar 2017 neu besetzt. Christine Beerli ihrerseits erklärte, sie verfalle durch diesen letzten Abend keineswegs in Melancholie. «Nein, ich bin dankbar. Dass ich in der Filmbranche und in Solothurn so gute Freunde gefunden habe und dass sich die Solothurner Filmtage in dieser Zeit so gut entwickelt haben.» Sie wünsche den Filmtagen weiterhin viel Erfolg und dass die kommenden Herausforderungen gemeistert werden.

Entertainer Müller-Drossaart

Durch den Abend führte ein gut gelaunter Hanspeter Müller-Drossaart, der es sich hin und wieder nicht verkneifen konnte, ins Englische zu verfallen. Wahrscheinlich übte er schon für die nächste Oscar-Verleihung.