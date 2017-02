Die Wahl von Felix Gutzwiller – er war der einzige Kandidat – erfolgte an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung im Kino im Uferbau. Der neue Präsident bedankte sich für das Vertrauen: «Ich fühle mich geehrt, das Präsidium der Solothurner Filmtage zu übernehmen. Unter Christine Beerli hat die Werkschau des Schweizer Films stetig an Bedeutung gewonnen. Sie spielt als kultur- und gesellschaftspolitische Plattform eine zentrale Rolle für die Schweizer Kulturschaffenden. All diese Faktoren und nicht zuletzt meine Liebe zum Film motivieren mich für das neue Amt.»



Christine Beerli blickte auf zwölf erfolgreiche Ausgaben der Solothurner Filmtage zurück und erinnerte an die Meilensteile ihrer Amtszeit. Dazu gehören die Einführung des «PRIX DU PUBLIC» und des «Prix de Soleure» und das 50. Jubiläum im Jahre 2015.



Die Direktorin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, bedankte sich bei Beerli für ihr Engagement. «Christine Beerli war als Präsidentin der Solothurner Filmtage nicht nur ein Garant für Stabilität und Qualität. Ihre Erfahrung und ihr Wissen haben die Entwicklung der Solothurner Filmtage wesentlich geprägt.»

Sie freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten: «Felix Gutzwiller war als Politiker immer ein zuverlässiger Partner der Kulturschaffenden. Er geniesst eine hohe Glaubwürdigkeit und sein Netzwerk wird weiter zur nationalen Positionierung der Solothurner Filmtage beitragen. Ich freue mich darauf, die Solothurner Filmtage gemeinsam mit Felix Gutzwiller in die Zukunft zu führen.»

Zur Person

Felix Gutzwiller wurde 1948 in Basel geboren. Nach dem Medizinstudium in seiner Heimatstadt zog es ihn in die USA, wo er nach einem Abschluss in Harvard an der renommierten Johns-Hopkins-Universität in Baltimore doktorierte. Zurück in der Schweiz verfasste Gutzwiller seine Habilitation im Bereich Sozial- und Präventivmedizin an der medizinischen Fakultät der Universität Basel. Es folgten Lehre und Forschung an der Universität Lausanne und die Berufung zum Professor für Sozial- und Präventivmedizin an der Universität Zürich. Vor seiner Emeritierung im Jahre 2013 leitete Felix Gutzwiller in der Limmatstadt während 25 Jahren das Institut für Sozial- und Präventivmedizin.



1985 wurde Felix Gutzwiller in den Gemeinderat von Belmont-sur-Lausanne gewählt. Mit seinem Umzug gab er dieses Amt auf und trat in die FDP der Stadt Zürich ein. Seine politische Laufbahn führte ihn von 1999 bis 2007 in den Nationalrat und von 2007 bis 2015 in den Ständerat. Als Mitglied und als Präsident u.a. der ständerätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur WBK-S hat sich Gutzwiller intensiv mit der aktuellen Kulturbotschaft des Bundes und insbesondere mit der Filmförderung befasst.



Heute übt Felix Gutzwiller verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten und Mandate aus, so präsidiert er die bundesrätliche beratende Kommission für Internationale Zusammenarbeit sowie den Stiftungsrat des Schweizerischen Institutes für Bioinformatik. Felix Gutzwiller ist Gründungspräsident von CULTURA, dem Dachverband der Schweizerischen Kulturinstitutionen. Im seit 2012 aktiven Verein setzt er sich dafür ein, den Kulturunternehmen und -institutionen der Schweiz auf nationaler Ebene Gehör zu verschaffen.



Felix Gutzwiller ist verheiratet und lebt in Zürich. Er spricht Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. (mgt)