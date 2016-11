Saatgut und Klimaerwärmung

Interessant waren Walter Fusts Einblicke in weitgehend unbekannte Anstrengungen zur Sicherung des Saatgutes. In unterirdischen Gängen auf Spitzbergen werden bei minus 20 Grad 900'000 verschiedene Samen gelagert. Diese können bei Bedarf reaktiviert und gesät werden. Als Beispiel sprach Fust den Krieg in Syrien an. Syrisches Saatgut wurde aus den Speichern entnommen und in einem vergleichbaren Klima in Marokko angepflanzt und die Früchte können nun nach Syrien gebracht werden, um der dort hungernden Bevölkerung zu helfen.

Lange sei es gegangen, bis sich die landwirtschaftliche Forschung der Klimaerwärmung angenommen habe. Eine jetzt veröffentlichte Studie besagt, dass bei einer Erderwärmung um zwei Grad über längere Zeit 37 Prozent der Grundnahrungsmittel betroffen sind. «Ich bin kein Anwalt der Gentechnologie, aber ohne sie wird es kaum möglich sein, eine Lösung zu finden.» Hingegen findet Fust es schändlich, wenn Firmen Pflanzen patentieren lassen. Spekulanten müssen bekämpft werden. «Heute wechselt eine Schiffsladung bis zu 25-mal den Besitzer, und alle wollen daran verdienen.» Deshalb ist die Schaffung von geeigneten Lagerräumen nötig, um die Lebensmittel nicht sofort auf den Markt zu bringen. Nur so könne einem Preiszerfall begegnet und die Einkommen der Landwirte verbessert werden.

Er selber habe ein Versicherungssystem initiiert, das bei Missernten die Bauern entschädigt. Ein Fragezeichen setzt Fust zur Produktion von Biotreibstoffen zulasten der Ernährungssicherheit. Die Zusammenhänge sind komplex, doch «die langfristige Sicherstellung der Ernährung ist eine gemeinsame Aufgabe aller Länder dieser Welt.»