Die Solothurner Handballer sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet.

Im ersten Meisterschaftsspiel in der Nationalliga B traf das Team von Matthias Herger auf den NLA-Absteiger Lakers Stäfa. In der ersten Viertelstunde konnte der TVS mithalten, ging gar in Führung. Nach 25 Minuten hiess es 9:9 und zur Pause 10:12 für die Zürcher.

In der zweiten Halbzeit hatten die Solothurner aber keine Chance mehr und erhielten eine veritable Lehrstunde. 20:30 hiess das Schlussresultat.

Schon am letzten Freitag mussten die Handballer dann in Steffisburg zu einem Cup-Spiel antreten. Nach einem nervösen Start beider Mannschaften hiess es zur Pause 11:11. Dieses Mal steigerte sich der TVS aber in der 2. Halbzeit deutlich. Die Abwehr funktionierte gut und vorne erzielte man Tor um Tor. Mit einer starken Mannschaftsleistung holten sich die Solothurner den erhofften Auswärtserfolg mit einem deutlichen 21:29.

Am Sonntag ging es zuhause weiter mit dem zweiten Meisterschaftsspiel gegen den Mitaufsteiger Chênois Genf. Die Solothurner begannen konzentriert gegen eine sehr aufsässige Genfer Mannschaft. Bis zur Pause gelang es, mit zwei Toren auf 12:10 davonzuziehen – weiter konnte sich der TVS aber nicht absetzen.

Solothurn kam dann mit viel mehr Biss aus der Umkleidekabine: Sowohl in der Abwehr, als auch im Angriff zeigte sich dies sofort. Zudem musste der beste Genfer Spieler das Spielfeld nach einer roten Karte verlassen. Solothurn konnte mit bis zu acht Toren Differenz davon ziehen. Am Schluss fehlte aber die Konzentration.

Statt weiter Tore zu schiessen, liess man Genf nochmals auf 20:24 herankommen. Trotzdem waren damit die ersten beiden Punkte in der Meisterschaft im Trockenen. (rm)