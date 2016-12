Jubilieren ist eine schöne Sache, besonders wenn es darum geht, auf eine 300 Jahre alte Firmengeschichte zurückblicken zu können. Genau das kann die Familie Forster. Sie ist Besitzerin der an prominenter Stelle in die Altstadt eingebetteten Hirsch-Apotheke, die sich rühmen darf, eine der ältesten Apotheken in der Stadt Solothurn zu sein und obendrauf auch die einzige, die es in der Innenstadt noch gibt.

Das älteste vorhandene Dokument, das auf den Gründer hinweist, ist ein verzierter Lehrbrief von Peter Joseph Brunner aus dem Jahr 1716. Der Gründervater hat die Apothekerkunst in der Apotheke «Zum Guldenen Löwen» im elsässischen Schlettstatt gelernt.

Wie schriftlich belegt, befand sich die Brunner’sche Apotheke ursprünglich am Fischmarkt (heute Marktplatz) im jetzigen Vigierhof. 1803 erscheint sein Nachkomme Franz Joseph Brunner als Hauseigentümer der Liegenschaft 53 an der Hauptgasse in den Schriften. Die Apotheke blieb bis 1853 im Besitz der Familie Brunner.

Ein Auszug aus dem Ratsmanual von 1790 hält fest, dass Brunner sein Apothekergeschirr künftig nicht mehr beim Brunnen auf dem Marktplatz, sondern im Goldbach waschen müsse. Später wurde die Apotheke vom Schwiegersohn von Xaver Brunner, Adolf Schiessle, übernommen.

1899 erwarb Schiessles Schwiegersohn, Wilhelm Forster, die Liegenschaft samt der Apotheke. Der Name der Hirsch-Apotheke wurde in «Schiessle & Forster» umgewandelt. Seither ist die Apotheke ununterbrochen im Besitz der Apothekerfamilie Forster geblieben.