Die nächste Nähe zum neuen Standort sei für den Umzug perfekt, denn dieses Vorhaben ist ohnehin sehr ambitiös: Da der Mietvertrag im bisherigen Ladenlokal auf den 31. März gekündigt worden ist, möchte die GmbH bereits am 1. April den Wechsel ins neu umgebaute Gebäude vollzogen haben. «Am 8. April feiern wir unser Eröffnungsfest», gibt sich Tanja Leisi zuversichtlich.

Das Tabak-Spezialitäten-Geschäft wird dann mit einem grösseren Humidor und einem erweiterten Angebot von Zigarren aufwarten können. Daneben setzt die Geschäftsfrau auch auf Produkte ausserhalb des angestammten Geschäftsbereichs: So werden neu Taschen eines jungen Zürcher Fashion-Designers angeboten, «und auch unser Whisky-Sortiment wollen wir ausbauen». Mit dem Standortwechsel ist zudem beabsichtigt, neu das Geschäft auch über den Mittag offenzuhalten. Eine entsprechende Verstärkung des Verkaufspersonals werde derzeit gerade gesucht.

Und ein Personaldienstleister

Im Obergeschoss des nördlichen Gebäudeteils will sich die Personalberatung das Team niederlassen. «Uns gibt es schon seit 30 Jahren. Wir haben mit dem Hauptsitz in Basel 19 Filialen in der Schweiz, seit 1991 sind wir auch in Olten, seit 2007 in Biel vertreten», blickt Geschäftsführer Claudio Suter auf eine längere Firmengeschichte zurück. «Doch haben wir in der Region Solothurn drei, vier grössere Kunden, die wir nur von hier aus optimal betreuen können», zeigt er die Gründe für den neuen Firmensitz am Solothurner Kronenstutz auf.

Mit vorerst vier, später vielleicht sechs bis acht Personen will sich der Dienstleister in seinen Kernbereichen – Bau- und Pharmabranche sowie Industrie – der Personalvermittlung und des Personal-Verleihs annehmen.