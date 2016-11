«Nichts Böses sagen, nichts Böses sehen und nichts Böses hören», das ist die ursprüngliche, positive Bedeutung der weltbekannten drei Affen. Der eine hält sich die Augen zu, der andere die Ohren, der Dritte den Mund.

Der Solothurner Jurist Max Flückiger gilt zumindest in Europa, vielleicht auch weltweit als grösster Sammler des Trios. «Es gibt auch vier Affen, und natürlich angelehnt an die Affen Menschen, Frösche, Fabelwesen wie Meerungfrauen und alles Mögliche, die sich die Augen, Ohren und den Mund zuhalten.»

2500 mal drei oder vier Figuren, Figürchen, Kissen und Bilder stehen in Vitrinen oder sauber aufgestellt im Dachgeschoss und im Keller von Flückigers Anwaltskanzlei. Der Keller ist dazu gekommen, weil er die Sammlung eines holländischen Rekordsammlers übernahm, der damit aufgehört hatte. «Aber ich nahm nur Stücke, die ich nicht schon habe.» Das ist auch die Achillesferse der originellen Sammlung: der Bestand ist nicht inventarisiert. «Und so ist es mir schon passiert, dass ich ein Stück erworben habe, das schon in der Sammlung steht.»

Skulptur aus dem Wallis

Nicht passieren konnte dies dem 75-Jährigen mit seiner neuesten Affenfigur: Sie ist riesig und steht im Garten seiner Advokatur an der Bielstrasse 12. «Jemand hat mir gesagt, dass es auf der Belalp einen Skulpturenweg gebe, worunter eine Figur die drei Affen darstelle.» Also machte sich Flückiger auf und lernte so den im Wallis recht bekannten Eisenplastiker Edelbert Bregy kennen.

«Er hat auch eine Plastik auf dem Bahnhofplatz Brig realisiert», weiss Flückiger, der die drei «Gitteraffen» von Bregy schliesslich in seinen Garten lotsen konnte – am letzten Samstag hatte sie der Künstler eigenhändig montiert.

Auch Gandhi hatte sie immer dabei

Unzählige Geschichten kann Max Flückiger über seine Sammelstücke erzählen. «Ich habe aber keinen Lieblingsaffen, alle sind mit lieb.» Sogar Mahatma Gandhi, der fast nichts ausser die Kleider am Leib besass, trug immer drei Elfenbeinaffen mit sich. «Das Spannende ist, dass die drei Affen weltweit anzutreffen sind. Auch afrikanische Holzschnitzer stellen sie in ihrem ursprünglichen Handwerk her.» Die Ursprünge liegen allerdings in Asien, über Indien und Korea seien die drei Symboltiere nach Japan gekommen.