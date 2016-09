Er bildete sich in der Folge im Technischen Zeichnen und als Hauswirtschafter weiter, und absolvierte in diesem Bereich verschiedene Praktika. Ab 1988 studierte er in Schwäbisch Gmünd im Hauptfach Theologie und widmete sich dann der Leitung und Durchführung von pädagogischen Tagen zur Lehrerfortbildung. Anfangs der neunziger Jahr absolvierte Daum noch die Ausbildung zum Heilpraktiker. Zuletzt wirkte der geschiedene Vater von vier Kindern als Hausmann, Traumatherapeut, führte Mühlenführungen und Stammtische in einem Altersheim durch.

«Spiritueller Hintergrund»

Mit der Wahl von Michael Daum setzt die Bürgergemeinde Solothurn bei der Besetzung des Einsiedlerpostens wie schon bei seinen zwei Vorgängerinnen auf eine Person mit «spirituellem Hintergrund». Das war nicht ganz selbstverständlich, denn der Abgang von Schwester Benedikta im Februar dieses Jahres hatte die Grundsatzdiskussion befeuert, wie die Bürgergemeinde den Posten in der Waldklause künftig besetzten sollte.