«All you can essen, Cook Consulting» heisst diese Nummernrevue. Als Guschti Egli und Dr. Zander betreten Hanspeter Bader und Jens Wachholz den Schauplatz. Dieser ist für einmal nicht die Bühne, sondern ein langer Tisch, um welchen das Publikum arenaartig Platz nehmen kann. So ist ein hautnahes Zuschauen gegeben, und den in rascher Folge auftretenden Pointen kann gefolgt werden.

Wer weiss denn schon, dass eine Mammutleber nicht schmeckt, aber den hungrigen Magen füllt? Essen ist eine der ältesten Kulturgepflogenheiten, schon in prähistorischer Zeit nachgewiesen. Der Bogen mit Texten zum Kochen und Essen spannt sich deshalb bis zu den modernen Erscheinungsweisen in Form von Kochsendungen auf den diversen Fernsehkanälen.