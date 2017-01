Die Top-10-Kurzfilme von Seraina Rohrer

1. OS Love von Luc Gut

Ein Tag am Computer, Deadlines, Multitasking und zehn Minuten Powernap. Ach wie schön wär’s jetzt am sonnigen Strand! Geht doch: Eine junge Frau entflieht der Alltagsroutine über ihr Betriebssystem. Luc Gut nimmt die Versprechen, die in den Icons und Desktops unserer Bildschirme stecken, für bare Münze und schafft so eine surreale Welt. Damit hält er der Generation Y ganz nebenbei den Spiegel vor. OS Love ist Glück auf einen Klick