Nur so als Vision: Wer sich heute noch im grössten Pendlerstrom mit hohem Stresspegel zur Arbeit schleppt, muss in zehn, fünfzehn Jahren vielleicht bloss noch eine Viertelstunde unterwegs sein – zu einem Arbeitsplatz, wo er mit anderen Menschen branchen- und betriebsübegreifend Infrastruktur und Ideen teilt. Zumindest für so genannte «digitalen Nomaden» ist die Arbeitsform hinter dem Co-Working – nämlich ortsungebunden, individuell produktiv zu sein – längst keine Zukunftsmusik mehr: Ab dem kommenden Jahr dürften ungefähr eine Million Menschen rund um den Globus nach diesem Modell arbeiten, als Selbstständige oder in einer Ein-Personen-Dependance einer grösseren Firma.

Mit der Eröffnung des Coworking Space Loreto erreichte die Welle vor zwei Jahren auch Solothurn. Nun steht ein zweites Projekt am Start: Im Ballenhaus – besser bekannt als Teil des Uferbaus – fasst das schweizweit aktive Netzwerk unter dem Namen «Village Office» Fuss. Rund 40 Arbeitsplätze sollen hier realisiert werden, mündliche Zusagen haben die Initianten derzeit um die 13. Das als Genossenschaft organisierte Village Office fasst die Pläne am Standort Solothurn gar als «Flagschiff-Projekt» zusammen. Derweil leeren sich die gleichenorts die Räumlichkeiten des Einrichtungshauses Teo Jakob tätig, das seinen Standort in Solothurn aufgibt.

Gemeinsam und doch individuell

In unterschiedlich strukturierten Räumen auf drei Ebenen wird es neben den Arbeitsplätzen Treffpunkte zum Austausch und zur Vernetzung geben, ebenso gemeinsam geteilte Kopier- und Druckerinfrastrukturen, Rückzugsnischen, beispielsweise für vertrauliche Geschäftsangelegenheiten, Ruhezonen, Depotfächer – zudem mietbare Sitzungszimmer. Bereits aufgegleist ist die Zusammenarbeit mit dem benachbarten Partner Solheure.