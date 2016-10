Stolz ist Riggenbach auch auf sein Trockenfleisch, «und wir stellen sogar echtes Bio-Bündnerfleisch in einem kleinen Betrieb in Parpan her». Neben Most, Kartoffeln und anderen Hofprodukten sind die Poulets – es gibt auch Suppenhühner zu kaufen – «der Hit.

Wir mussten wegen der Nachfrage die Produktion verdoppeln.» Andererseits könnte für die Riggenbachs der treue Kundenstamm noch etwas grösser sein, «aber wir sprechen halt Bio-Kunden an». Und manchmal müsse man die Kundschaft auch «ein bisschen erziehen» und ihr klarmachen, dass «sie nicht nur zwei Pouletbrüstchen kaufen kann, sondern dazu auch die Flügeli und Schenkel nehmen sollte.»