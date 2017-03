Tiefgarage erforderlich

Mit dem Abbruch hätte der Platz für die Erschliessung des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks geschaffen werden sollen, doch mit dem Stehenbleiben des Schopfs ist das nicht mehr möglich. Nun wird im Gestaltungsplan der bestehende Zufahrtsbereich 3,5 Meter nach Westen verschoben, sogar um 4 Meter der geplante Gebäudekomplex, damit die ursprüngliche Absicht, dass der Neubau in die Mitte der Parzelle zu stehen kommt, realisiert werden kann.

Die Bruttogeschossfläche des geplanten Neubaus umfasst maximal 746 Quadratmeter, dies aufgrund der Ausnützungsziffer AZ von 0,3. Das Baufeld A liegt zudem in der Zone W2A, was ein maximales zweigeschossiges Bauen bis zu einer (Flach)dachhöhe von 7,5 Metern erlaubt, aber kein Attikageschoss. Mit diesem Volumen braucht das neue Gebäude insgesamt acht Parkplätze plus einen Besucherparkplatz, die allesamt in einer Tiefgarage mit überdachter Zufahrtsrampe angeordnet werden müssen. Im Gegenzug werden die noch bestehenden Besucherparkplätze des Fegetzhofes aufgehoben. Und definiert wird im abgeänderten Gestaltungsplan ausserdem ein sogenannter Freihaltebereich Sichtweite.

Aktuell liegt der neue, abgeänderte Gestaltungsplan beim Stadtbauamt im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung auf. Diese dauert noch bis am 30. März.