«Alle 520 Plätze gingen bereits im Vorverkauf weg», strahlte Eventmanager und Speaker Harri Kunz, nachdem der Wagen des Hauptgassleists als letzter in die Berntorstrasse abbog und sich die Tribünenzuschauer langsam von ihren Sitzen erhoben. Unten wälzte sich eine schier unglaubliche Menschenmenge durch die Strasse, und jemand sagte: «So viele Menschen habe ich an der Fasnacht hier noch nie gesehen.»

Wer noch nicht nach Hause gehen wollte gönnte sich in der von der Zunft aufgestellten Festwirtschaft noch ein Glas Weisswein oder ein Bier.

Wahrscheinlich hatten es sich die Organisatoren nicht träumen lassen, dass ihr Projekt einen derartigen Erfolg haben wird. Eine Frau hielt einen mit der Umzugsverordnung bedruckten Klatschfächer in die Höhe und schwärmte: «Es war wunderschön den Umzug von hier oben betrachten zu können.» Dass es mit der Zeit auf den Stühlen etwas kühl wurde, war bald vergessen. Zu schön war die Stimmung, die von Harri Kunz pausenlos angeheizt wurde.

Welche Gruppe auch immer, sie wurde euphorisch begrüsst und beklatscht. Es folgten Standing Ovastions und Wellen, die die Zuschauer am Strassenrand mit dem gleichen Enthusiasmus mitmachten. Schliesslich war man, ob oben oder unten, eine eingeschworene Gemeinschaft.

«Man muss die Leute abholen und animieren», war der Eventmanager überzeugt. Nicht minder kamen die Geschichte über das Entstehen der Solothurner Fasnacht und die Jahrhunderte überdauernden Regeln an. Doch nicht nur das hatte der Urfasnächtler Fritz Rickli minutiös studiert. Er besuchte im Vorfeld die am Umzug teilnehmenden Zünfte und Guggemusigen einzeln und gab die Infos an die Zuschauer weiter.