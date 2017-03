Am Tag der Verleihung war es für die Schweizer Fernsehleute nicht möglich, den nominierten Filmschaffenden auf dem roten Teppich ganz nah zu sein. «Der Einmarsch der Stars geht über Stunden. Je nach Bekanntheitsgrad geht man früher oder später rein.» So durften/mussten unsere Schweizer bereits am Nachmittag über den roten Teppich schreiten, noch unbemerkt von den vielen Fernsehstationen. «Auch wir, das Schweizer Fernsehen, kamen nicht in die Nähe des roten Teppichs, erzählt Grolimund. «Das geht nur, wenn man als TV-Station live sendet. Das Schweizer Fernsehen hat das früher noch gemacht.»

Die Sache mit der Verwechslung

Alle anderen Medienvertreter mussten sich im sogenannten Press Room aufhalten, wo man die Übertragung miterleben konnte und wo nach der Show die Hauptgewinner kurz für Fragen zur Verfügung stehen. «Dieses Mal war die Freude natürlich durch den Lapsus mit dem falschen Sieger-Couvert etwas gedämpft», so Grolimund. Eigentlich sei er verwundert, sagt er, dass dieses Missgeschick passieren konnte. «Die Show ist durch und durch geplant. Da gibt es keine Minute, in der nicht klar ist, was passiert. Auch die Sicherheitsmassnahmen waren riesig. Die Security war freundlich, aber bestimmt.»

Bei ihm selbst hatte die Falschmeldung des «Best Film» auch für Schweissausbrüche gesorgt. Er hatte schon auf Facebook den Sieg von «La la Land» gepostet, und sass dann im Auto, als die Nachricht über den Irrtum kam. «Dabei war ich so stolz, so schnell gewesen zu sein. Und dann musste ich alles korrigieren.» Zurück in Solothurn ging es dann – wenigstens für einen Tag – noch an die Fasnacht. «Das war fast genauso schön, wie bei den Oscars zu sein.»