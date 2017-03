An der 30. Generalversammlung hielt Präsident Peter Platzer fest, dass die Wiedereröffnung für den Vereinsvorstand das Zeichen gewesen sei, seine Tätigkeiten zu intensivieren. Mit der Leitung des Museums Altes Zeughaus (MAZ) sei eine Zusammenarbeitsvereinbarung unterschrieben worden, die beiden von Vorteil sein werde. Der Regierungsrat hat für das MAZ einen Museumsrat eingesetzt, in dem der Verein durch seinen Präsidenten vertreten ist.

Der in den letzten Jahren rückläufigen Mitgliederzahl will der Vorstand mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit begegnen. So wurde ein neuer Prospekt gedruckt und unters Volk gebracht. Dann wurde dem Museum eine Steinschloss-Doppelflinte des Solothurner Büchsenmachers Martin Ruoff übergeben, und für den 8. April ist die Übergabe einer Halbarte mit Solothurner Prägestempel geplant. Diese Veranstaltungen sind öffentlich und jeweils von einem Fachreferat eines Spezialisten begleitet, sei es aus dem Museum oder dem Verein.

Trotz verstärkten Werbeaufwands konnte Kassier Gaudenz Flury einen kleinen Gewinn ausweisen, sodass auch der Mitgliederbeitrag bei 30 Franken belassen wurde.