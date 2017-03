«Wir haben ihm einfach einen Brief geschrieben, und er hat zugesagt», kündigt Journalist Michael Hug den prominenten Besuch in der Bürogemeinschaft Frohsinn am Riedholzplatz an. Dort ist ein weiteres ungezwungenes Stammtischgespräch im kleinen Rahmen angesagt - und die Gäste haben ihr Kommen während mehr als zweieinhalb Stunden nie zu bereuen. Dazu trägt auch Hubachers Gattin mit einigen Anekdoten bei.

Die lange Jahre in Basel als Wirtin tätige Gret Hubacher hatte ihren späteren Mann anfänglich stets mit dem Velo begleiten wollen – «doch er fuhr mir immer davon». So griff sie zu einer List: «Ich liess an Helmuts Velo die Luft raus.» Womit die Begleitung sichergestellt war. Resolut auch ihr Statement zur Nichtwahl von Liliane Uchtenhagen als Bundesrätin, dem damaligen Super-Gau der SP, ausgelöst durch die Wahl des Schwarzbuben Otto Stich. «Ich habe ihn nie mehr gegrüsst.» Und auf Nachhaken aus der Runde: «Nein, solange es ihn gab.»