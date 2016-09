Zum Abschluss der Gemeideratssitzung nahm Stadtpräsident Kurt Fluri Kenntnis von einer Interpellation, die Klärung zur Arbeit des Stadtbauamtes fordert. Nach der harschen Kritik durch Immobilieninvestor Ivo Bracher in der Solothurner Zeitung an Andrea Lenggenhager, der Chefin des Stadtbauamtes, will Roberto Conti (SVP) wissen, ob die Stadt von den Problemen im Stadtbauamt wusste und was sie dagegen zu unternehmen gedenke.

Investor Bracher wirft der Chefin des Stadtbauamtes Passivität und fehlendes strategisches Verständnis bei der Stadtentwicklung vor. Dadurch seien viele Chancen verpasst worden, was unter Anderem zu einer Vernachlässigung des Quartiers beim Westbahnhof und zur Blockierung des Projekts «Wasserstadt» geführt habe. Fluri zeigte sich wenig erfreut über den Wortlaut der Interpellation: «Die SVP fragt nicht, ob es Probleme gibt. Sie fragt, als wären die Vorwürfe Tatsachen.» (hps)