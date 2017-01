Einige Kritik wurde am neu eingeführten Ticketingsystem geäussert. Ein Bestandteil der Probleme: Eine Serverüberlastung führte am Donnerstag und Freitagmorgen dazu, dass viele Besucher online keine Reservationen und Käufe tätigen konnten.

Seraina Rohrer gab denn auch am Montag in einer Zwischenbilanz zu, dass es am Freitag klar weniger Eintritte als in Vorjahren gegeben habe.

Fürs System gab es aber auch wohlwollende Stimmen.