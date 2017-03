Eine Geschichte, die vor dreissig Jahren sprichwörtlich begraben wurde, ist dieser Tage wieder aus der Versenkung geholt worden: Jüngst an einer Wahlkampfveranstaltung, der Dauerbrenner Parkleitsystem kam nicht zu knapp zur Sprache. Da riss Stadtpräsident Martin Wey einen Gedanken an: Ein Parkleitsystem mache für ihn nur Sinn, wenn Sammelparkplätze existierten. Was wäre nun, wenn das «Hammerloch» nach all den Jahren doch geöffnet würde?

Jene dritte Parketage unter dem Hammercenter 2, die vor dreissig Jahren gebaut wurde, jedoch nie genutzt werden konnte, weil sie nicht den Bauvorschriften entsprach? Es mutet ein wenig wie Ironie an, dass es ausgerechnet die Mundartfassung von Samuel Becketts «Warten auf Godot» war, die einst in der Baugrube des Hammer-Areals 2 aufgeführt wurde. Juni 1989 wars und die Theatergruppe Olten um Daniel Hoch, Daniel Tröhler und Mike Müller inszenierte «Warte uf e Godot» in einer Open-Air-Vorstellung.

Die Spielstätte stellte bezüglich Infrastruktur, Akustik und Licht eine Herausforderung dar. Das Stück wurde auch in Solothurn und Bern gezeigt und als Höhepunkt in der Abflughalle des ehemaligen Terminals A am Flughafen Zürich. Aus der Theatergruppe ging später der Verein Theaterstudio Olten hervor.