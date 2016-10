Als Literaturstadt; so verkauft sich Olten momentan in der Schweiz. Doch was macht diese Stadt sonst noch aus? In 20 Fragen dürfen Sie versuchen, einige ihrer letzten Geheimnisse zu lüften.

In den Bereichen Geschichte, Sport, Politik und Beizenkunde ist Ihr Wissen gefragt. Und ja, das Quiz ist schwierig. Wenn Sie auf Anhieb mehr als 75 Prozent der Fragen richtig beantworten, dürfen Sie sich mit Fug und Recht Oltnerin oder Oltner nennen.