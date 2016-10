«Ich bin eigentlich kein Kletterer. Ich bin Alpinist.» Was der 81-jährige Paul Hunziker vor der überhängenden Wand beim Roggenhauser Steinbruch sagt, verblüfft den Laien doppelt. Zum einen: Was ist der Unterschied? Hunziker sagt es anschaulich: «Ich will nicht stundenlang in eine Felswand schauen. Ich will hinauf auf Grat und Gipfel, die Bergwelt von oben sehen.» Zum andern: Wie kann einer kein Kletterer sein, wenn er im Lauf von Jahrzehnten eine Serie von Klettergärten mit Dutzenden von Routen geschaffen hat?

Paul Hunziker, wohnhaft in Kölliken, ist an den Wänden und auf den Kreten der Schweizer Berge daheim. Von den Viertausendern in den Alpen redet er ebenso vertraut wie vom Solothurner Jura oder den Hügeln im Mittelland. Aber sein Reich ist der Nordhang des Eppenbergs. Die steile Felswand, die das Aaretal zwischen Schönenwerd und Aarau um fast 100 Meter überragt, ist von weit her sichtbar. Doch um Hunzikers Werk zu entdecken, muss man ganz nah ran: Es sind Tausende von Metallhaken und -plättchen, die die Wände für die Kletterer bezwingbar machen.

Aus vier Abschnitten besteht die ganze Anlage. Im Kletterführer «Solothurner Jura» des SAC sind die Sektoren von Ost nach West mit A bis D bezeichnet. A und B liegen im Nordosten des Eppenbergs, gegen das Roggenhauser Täli, und tragen die Namen Roggenhusersteinbruch und Roggehuse 2. C und D, benannt als Klettergarten Links und Klettergarten Rechts, finden sich im Nordwesten des Hangs, just über der Grossbaustelle, wo jetzt die Tunnelbohrmaschine für den Eppenbergtunnel zusammengebaut wird. A bis C liegen in der Gemeinde Eppenberg-Wöschnau, D auf Gebiet von Schönenwerd. Der Wald gehört der Ortsbürgergemeinde Aarau.