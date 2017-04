In der Nacht von Dienstag, 4. April auf Mittwoch, 5. April, haben Unbekannte bei einer Gerüstbaufirma an der Rotsangelstrasse in Kappel mehr als 100 Aluminium-Gerüstbeläge ab einem Firmenanhänger gestohlen.

Die Beläge haben eine Länge von 2,5 und 3 Meter. Sie sind mit blauer Farbe markiert.

Für den Abtransport der rund zwei Tonnen schweren Beläge dürfte die Täterschaft ein grösseres Fahrzeug oder einen Anhänger eingesetzt haben.

Die gestohlenen Gerüst-Beläge haben einen Wert von rund 20‘000 Franken.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Tatort verdächtige Feststellungen gemacht oder Angaben über den Verbleib der gestohlenen Gerüstbeläge machen können. Entsprechende Hinweise sind erbeten an die Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen, Telefon 062 387 70 51. (jak)