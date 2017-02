Und sonst? Marbet streicht zwei weitere Projekte hervor: die geglückte Sanierung des Stadthauses und der am Bahnhof entstandene Veloparking Olten Ost. Dass die Stadtteilverbindung Hammer aus jüngster Zeit vom Parlament nicht gutgeheissen wurde, sieht Marbet nicht als Definitivum: «Ich würde sagen: Das Geschäft befindet sich in der Schwebe und ist damit noch nicht vom Tisch.»

Frischen Wind verspricht er sich allenfalls vom derzeit entstehenden Masterplan. «Kann durchaus sein, dass der die Stimmung positiv beeinflusst», sinniert er. Mehr politischen Druck möchte der Baudirektor aber nicht aufgesetzt sehen. «Ich bin kein Befürworter jener Praxis, die am Parlament vorbei alle möglichen Hebel in Bewegung zu versetzen sucht, um ein Ziel zu erreichen.» Typisch für ihn. Marbet ist kein politischer Haudegen, kein Schlachtross; er steht mehr für Konzilianz und die Auseinandersetzung auf konkret sachlich fairer Ebene.

Freiraum gewinnen

Jetzt, da die Stadt finanziell die gröbste Trockenperiode überstanden zu haben scheint, möchte der Baudirektor wieder mehr entwickeln können, Freiraum gewinnen für Gestaltungsmöglichkeiten. «Wir haben die Bedürfnisse schon minimiert in den letzten vier Jahren. Nun müssen wir vermehrt wieder an die Zukunft und an die Attraktivierung der Stadt denken», so Marbet weiter. Die Zeit stehe nicht still. Stichworte: Bahnhofplatz, Sanierungsbedarf Strandbad, Schulhausneubau, Parkleitsystem, Museumsorganisation, Umsetzung Andaare oder zumindest von Teilen davon.

Die Liste ist lang und in ihrer Reihenfolge rein zufällig gewählt. Zukünftig möchte er als Stadtrat auch auf eine gefestigtere Vertrauensbasis zwischen Exekutive und Legislative bauen können. «Da liegt sicher noch Steigerungspotenzial drin», so das Resultat seiner Analyse.

Und wo trifft man den Privatmann Thomas Marbet an? Vielleicht beim Wandern. Das jedenfalls bezeichnet er, neben lesen, als sein Hobby. «Ich habe mir fest vorgenommen, im neuen Jahr mehr Sport zu machen; und seis im Fitnessstudio.»

Marbet lächelt. Und vielleicht will er sich auch in Aufklärung üben. «Ich hab schon vielerorts gearbeitet», sagt er. Und eigentlich sei er nirgends auf besondere Schwierigkeiten gestossen. Dass man dabei seine Oltner Mundart auch mal im Bernischen verortet, stört ihn nicht. «Aber wenn jemand meint, Olten liege im Kanton Aargau; dann ist fertig», sagt Marbet.