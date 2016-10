Der Buchmesse-Initiant Thomas Knapp ist auch bei der Neuauflage als Buchfestival wieder mit dabei. Er freut sich, dass es nach zehn Ausgaben der Buchmesse nun zu einer Fortsetzung kommt, wenn auch mit thematisch erweiterter Ausrichtung und mit mehreren Standorten in der Stadt Olten.

«Das Gleiche hätte ich nicht mehr machen wollen», sagt der Inhaber des Oltner Knapp Verlags auf Anfrage. Zudem musste es in seinen Augen etwas anderes sein als etwa die Solothurner Literaturtage. «Das kann man in Olten nicht kopieren.» Er will sich beim Buchfestival vor allem im Hintergrund einbringen und sein Know-how des Literaturbetriebs und seine Beziehungen zu den Autoren und den bisherigen Buchmesse-Partnern spielen lassen.

Dass die neuen Organisatoren das Buchfestival als nationalen Literaturanlass positionieren wollen, begrüsst er. «Wir hatten bei der Buchmesse Besucher aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem süddeutschen Raum.» Es hätte aber ein paar Jahre gedauert, bis man seine Buchmesse zum Beispiel auch in Zürich ernst genommen hätte. Für Marc Tabeling ist Knapp Gold wert.

Er soll in der Programmgruppe Einsitz nehmen, die mit Leuten aus verschiedenen Sparten bestückt werden soll, um die thematische Vielfalt zu garantieren. (fmu)