Nach einem Jahr mit einer lediglich fünfköpfigen Geschäftsleitung konnte die Versammlung in diesem Jahr sieben Geschäftsleitungsmitglieder bestätigen. Mit Christa Peier aus Starrkirch-Wil und Yvonne Majnarić aus Wangen wird die Geschäftsleitung gestärkt und eine bessere Vertretung der einzelnen Sektionen gewährleistet. Die neue Geschäftsleitung setzt sich wie folgt zusammen: Shirkou Moradi (Präsidium); Simon Muster (Aktuariat); Christa Peier (Finanzen); Urs Huber (Kantonsratsvertretung, Anlässe); Simon Gomm (Vertretung Junge SP); Alice Guldimann (Medien) und Yvonne Majnarić (Vertretung Untergäu).

Ein weiterer Wahlkampf

Zum Schluss der Versammlung stand die Nomination für die kommenden Amtsrichterwahlen auf dem Programm. Eugen Kiener stellte sich als Bisheriger und Ruth Bürgler als Nachfolgerin der nach 12 Jahren demissionierenden Gisela Stoll zur Verfügung. Kiener liess es sich nicht nehmen, den Anwesenden aus dem Amtsrichteralltag zu berichten: «Als Laie ist es oft schwierig, die juristischen Feinheiten nachzuvollziehen. Dennoch ist es eine sehr abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit.» Kiener stellt sich gerne für eine zweite Amtszeit zur Verfügung.

Auch Ruth Bürgler kniet sich gerne in neue Aufgaben. Die gebürtige Urnerin lebt seit 20 Jahren in Trimbach. 16 Jahre lang war sie dort Mitglied der Werk- und Umweltschutzkommission. «Ich muss aktiv mitwirken, wenn ich in einer Gemeinde wohne.» Ganz nach diesem Motto stellt sie sich nun als Amtsrichterin zur Wahl, und zwar mit voller Unterstützung der Amteipartei. Ruth Bürgler und Eugen Kiener wurden von der Versammlung mit grossem Applaus nominiert, Eva Berset, der Amtsgerichtspräsidentin, wurde die volle Unterstützung zugesichert.