Seit Kurzem sind die zwei Segways der Kantonspolizei Solothurn in der Stadt und Region Olten im Einsatz. Die Polizei will sich so bürgernäher geben und direkter mit der Bevölkerung in Kontakt treten. «Die Polizisten haben wegen der erhöhten Position auf den Segways eine bessere Sicht und werden auch besser wahrgenommen», sagte Kommunikationschef Andreas Mock von der Solothurner Kantonspolizei Anfang November 2016 zum Kauf der zwei elektrischen Stehroller nach der zweimonatigen Probephase im Mai und Juni 2016.

Sie werden vor allem in der präventiven Polizeiarbeit eingesetzt und sind daher kein Ersatz für die bestehenden Auto-Patrouillen, weil sie nur begrenzt Material mitführen können.

Nun hat der Oltner Stadtrat auf Gesuch der Kantonspolizei entschieden, dass die Segways, welche als Mofa gelten und dem leichten E-Bike gleichgestellt sind, auch Wege mit Allgemeinen und Velofahrverboten benützen dürfen.

Das heisst, dass etwa die Hauptgasse in der Oltner Altstadt oder die Winkelunterführung, welche beide für den Veloverkehr gesperrt sind, mit den 20 km/h schnellen Gefährten befahren werden dürfen.

Der Entscheid des Stadtrats stösst auf Kritik. SP-Fraktionschef Ruedi Moor, der letztes Jahr mit einem Vorstoss zur Freigabe des Veloverkehrs in der Winkelunterführung im Parlament scheiterte, war überrascht gewesen, als er davon hörte. «Die Polizei darf, aber die Bevölkerung nicht, das finde ich nicht konsequent.» Zudem würden die Velofahrer so nicht motiviert, das Verbot selbst einzuhalten. Es sollte in seinen Augen Zonen in der Stadt geben, wo die Fussgänger davon ausgehen können, dass nichts rumfährt.