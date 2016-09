Der Vorstand des Vereins Jugendkulturhaus Provisorium 8 den Mietvertrag für alle Räume an der Rötzmatt 8 per 31. Dezember 2016 gekündigt. Wie die Stadt Olten am Donnerstag informiert, ging mit dem Kündigungsschreiben vom 29. Juni 2016 die Mitteilung einher, dass der Verein keine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Olten mehr eingeht.

Der Stadtrat sei gewillt, die Jugendarbeit in Olten neu aufzustellen und weiterzuführen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Dazu sei das Thema Jugendarbeit in das laufende Projekt „Kinder-, Jugend- und Familienförderung“ integriert worden. Bis Ende 2016 sollen die Resultate greifbar sein und auch das Vorgehen im Bereich der Oltner Jugendarbeit aufzeigen.

Bis die neue Struktur greife, soll ein reduzierter Betrieb auf der Basis der bestehenden Leistungsvereinbarung mit dem bisherigen Personal weitergeführt werden. Zu diesem Zweck werde die Hälfte der bisherigen Betriebsbeiträge im Budget 2017 aufgenommen. (jak)