Peter Schafer wollte noch einmal als Oltner Stadtrat antreten, aber die SP-Parteileitung um Präsidentin Brigitte Kissling wollte dies nicht mehr: Nun verzichtet der Vorsteher der Direktion Soziales auf eine Kandidatur für das fünfköpfige Gremium – es wäre seine fünfte Amtszeit gewesen.

«Mit seinem Entscheid stellt Peter Schafer die Interessen der SP der Stadt Olten vor seine eigenen, denn er wäre durchaus bereit und motiviert gewesen, weitere vier Jahre in der Führung der Stadt an vorderster Front mitzuwirken», heisst es in der gestern Nachmittag verschickten Mitteilung der Partei.