Hoher Besuch aus Syrien: Am Samstagabend feierte Patriarch Gregorios III. Laham in Olten die heilige Messe in der Kirche St. Martin, am Sonntagmorgen in der Marienkirche (Interview in der Samstagausgabe). Das Oberhaupt der melkitischen griechisch-katholischen Kirche hielt am Samstag im Anschluss an die Messe einen Vortrag über die Christen in seiner Heimat.

Dies geschah anlässlich des 10. Nationalen Gedenk- und Gebetstags für alle verfolgten und bedrängten Christen. Die katholische Hilfsorganisation Kirche in Not lud den Patriarchen ein, weiter halfen die römisch-katholischen Pfarreien St. Martin und St. Marien sowie der katholische Presseverein Olten bei der Organisation des Anlasses.

Während der Messe hielt der 82-jährige Patriarch in sehr gutem Deutsch die Predigt. Eher singend als sprechend ging er auf die Situation in Syrien ein. Seit nunmehr fünfeinhalb Jahren hätten die Christen in seiner Heimat ein Kreuz zu tragen und unter dem Krieg zu leiden.

Organisationen wie die Kirche in Not, so sagte er, helfen beim Tragen dieses Kreuzes und beim Dienst am Menschen mit. Zum Gedenken an die 200 Millionen verfolgten Christen weltweit wurden Kerzen entzündet.