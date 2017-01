Käthi Vögeli schnupperte bereits Theaterluft als junge Mitwirkende bei den Aufführungen an der Kantonsschule Olten. Nach der Matur, Lehrerdiplom in Liestal und vierjähriger Leitung des Robinsonspielplatzes Olten, entschied sie sich für eine Theaterausbildung an der Ecole internationale du Théâtre Jacques Lecoq in Paris. Es folgten Weiterbildungen in Regie, Stimmarbeit und verschiedenen Theatermethoden. In Olten ist sie seit über dreissig Jahren mit Theaterprojekten präsent. Als Regisseurin bringt sie schweizweit bestehende Werke oder Uraufführungen eigener Kreationen auf die Bühne. Mit grossem Erfolg inszenierte sie bei den Schlossspielen Falkenstein in Niedergösgen letzten Sommer das Stück Romeo und Julia.

Mit grosser Leidenschaft und bewundernswerter Konsequenz hat sich Jörg Binz ganz der Kunst und der Malerei verschrieben. In diesem Jahr wird der Kunstmaler, Zeichner und Grafiker 74 Jahre alt. Nach einer Ausbildung zum Grafiker folgte eine Ausbildung zum Zeichenlehrer, als der er in der Folge auch arbeitete. Im Laufe der Jahrzehnte hat Jörg Binz eine unverwechselbare Farben-, Formen- und Bildersprache gefunden. Er hat ein von der Kraft der Farben, von grosser Intensität und Bewegung, von Kontrasten und Gegensätzen gezeichnetes Bilderuniversum geschaffen. In Olten und anderen Städten hat Jörg Binz an vielen Einzel- und Gruppenausstellungen mitgewirkt. Besonders bekannt geworden ist er mit seinen prägnanten, meisterhaften Porträts.

Förderpreis für Daniel Kissling