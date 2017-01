Im Rahmen der Konzertreihe der Musikabteilung der Kantonsschule Olten spielt Michael Erni am Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr in der Music Hall der Kantonsschule spanische Gitarrenmusik von der Renaissance bis in die Romantik.

Erni machte verschiedene TV-, Rundfunk- und CD-Aufnahmen. Darin dokumentiert er seine virtuose Technik, seine faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten und sein intimes Verhältnis zur spanischen Musik. Eintritt frei, Kollekte. Im Anschluss offeriert die Schule einen Apéro. (mgt)