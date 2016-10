Was sagen Sie zum Einsatz von Giftgas und Bomben der syrischen Armee gegen die eigene Bevölkerung, wie UNO-Berichte dies zeigen?

Ob das tatsächlich so stimmt, ist fraglich, wie ich vor kurzem in einem Bericht aus den USA gesehen habe. Aber natürlich: Menschen sterben, ob mit oder ohne Giftgas. Und die Menschen leiden darunter, daher wäre es so wichtig, dass der Krieg beendet wird.

Was könnte die internationale Gemeinschaft machen, damit der Krieg endlich aufhört?

Papst Franziskus hat die Antwort gegeben, als er im Mai 2014 auf seiner Nahostreise war: Es braucht erstens eine von der internationalen Gemeinschaft gemeinsam getragene Haltung für Frieden in Syrien und zweitens eine gerechte Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Ich war 26 Jahre Bischof in Jerusalem, und dort habe ich bemerkt: Alle Krisen in dieser Region sind eine Folge dieses Konflikts. Es ist eine Schande für uns Christen, Muslime und Juden, dass wir dessen Lösung bisher noch nicht geschafft haben.

Viele Syrer sind auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem eigenen Land, aber Sie bleiben. Warum?

Wir als Kirche und mit ihr die Wohlfahrtsorganisationen bleiben in Damaskus, um zu helfen und Leiden zu mildern. Als Kirche sind wir inzwischen grosse Bittsteller geworden in der Welt und wir danken für alles, was wir an finanziellen Mitteln und weiterer Unterstützung erhalten, wie zum Beispiel auch jetzt von der Organisation Kirche in Not, die mich eingeladen hat.

Sie bleiben, während viele Ihrer Landsleute flüchten.

Es ist wie ein Tsunami, der die Leute mitreisst. Ein Beispiel: Rund 50 Prozent der Ärzte sind weg und fehlen jetzt in unseren Krankenhäusern. Unsere Gesellschaft ist arm geworden, weil viele guten Kräfte fehlen. Und wenn der Krieg länger dauert, bestehen wenig Chancen, dass diese Flüchtlinge jemals wieder zurückkehren, weil ihre Kinder in ihrer neuen Heimat ausserhalb Syriens aufwachsen.

Wie sieht eigentlich der Alltag in Damaskus aus?

Die Hauptstadt ist zum Zufluchtsort geworden für viele Syrer aus anderen Regionen und Städten wie Homs oder Aleppo. Damaskus selbst wurde nie erobert, aber rund um die Stadt wird zum Teil gekämpft und Raketen zerstörten einzelne Gebäude. Das Leben in der Stadt ist jedoch unwahrscheinlich normal. Bis 23 Uhr sind die Geschäfte offen und ich gehe zu Fuss in der Stadt herum. Die Menschen in Europa glauben fast nicht, dass die Lage in Damaskus so normal scheint trotz des Krieges. An den Wochenenden sind die Menschen die ganze Nacht auf der Strasse. Es ist unglaublich!

Haben Sie selbst schon gefährliche

Situationen erlebt?

Eigentlich kaum. Bei der letztjährigen Prozession am Ostermontag mit bis zu 3000 Gläubigen fiel in der Nähe eine Bombe auf ein Hausdach. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gott hat uns in diesem Moment geschützt. Wir erfahren immer wieder Wunder wie diese. Das zeigt mir: Unser Glaube ist stark und die vom Krieg gebeutelten Menschen sind kräftig im Glauben. Unsere Kirchen sind voll. Das macht mir Hoffnung. Es gibt in unserer Gesellschaft noch Leute mit einer starken moralischen Kraft.

Es sind bis zu 200 Kirchen in Syrien zerstört worden: Wie gut können die Christen ihren Glauben noch ausleben?

Das ist kein Problem. Dort, wo es möglich ist, wurden Kirchen auch wieder aufgebaut. Wir können unsere Messen, unsere Feste, unsere Prozessionen feiern. In der Karwoche zum Beispiel sind wir bis um Mitternacht durch die Altstadt von Damaskus prozessiert.

Sie werden heute Abend nach der Messe in der St.-Martins-Kirche einen Vortrag halten. Was werden Sie den Menschen hier sagen?

Erstens bin ich dankbar für die Hilfe für unser Land. Das ist eine grosse Solidarität der Schweizer und der Europäer für uns Syrer. Zweitens möchten wir, dass die Kirchen in Europa meine ausgewanderten Landsleute aufnehmen. Und drittens wünsche ich mir, dass die Kirchen hier in Europa eine stärkere Rolle spielen als bisher, um mehr Druck auf ihre Regierungen ausüben zu können: Die Politiker sollen Frieden schaffen im Nahen Osten. Zudem sollten die Bischöfe eine Konferenz abhalten mit der Frage: Wie soll das christliche Europa dem Islam begegnen? Nicht im Sinne einer Bekehrung, nicht fundamentalistisch, nicht mit einem laizistischen Staat wie in Frankreich mit strikter Trennung zwischen Kirche und Staat, sondern auf der Ebene des Glaubens. Das ist meine Hoffnung und mein Wunsch.