Der Vorstand der Grünen Region Olten stellt sich laut Medienmitteilung für den 2. Wahlgang der Stadtratswahlen erneut einhellig und überzeugt hinter Iris Schelbert-Widmer. Während zwei Legislaturperioden führte sie die damalige Direktion Sicherheit engagiert, umsichtig und kompetent.

"Bei einem Sitzerhalt wird sie ihre grosse Erfahrung und Kompetenz als Stadträtin in einer der fünf teils neu organisierten Direktionen einbringen können", so die Grünen. Die Grünen und alle, die mit Iris Schelbert-Widmer beruflich, privat oder politisch zu tun haben, kennen sie als motivierte, neugierige "Schafferin", die stets darauf bedacht ist, ihren Horizont zu erweitern und ihr dadurch gewonnenes Wissen in den Dienst der Stadt zu stellen. Ausserdem freue sich die Partei darauf, Iris Schelbert-Widmer tatkräftig und mit spannenden Aktionen in ihrem weitere Wahlkampf zu unterstützen. (mgt)